США на фоне коррупционных скандалов на Украине намерены начать проверки того, как Киев использовал выделенную американцами помощь. Об этом сообщает Kiyv Post со ссылкой на конгрессмена-республиканца Стивен Мура.

«Ожидается множество слушаний, на которых будут задаваться подробные вопросы о том, была ли американская помощь Украине использована надлежащим образом», — подчеркнул он.

По словам американского политика, члены республиканской партии могут прекратить предоставлять помощь Украине, если Киев не сможет предоставить всю информацию о выделенных деньгах «вплоть до доллара».

До этого украинская журналистка Диана Панченко сообщала, что сумма в €500 миллионов, предложенная президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министру Словакии Фицо в обмен на согласие на вступление Украины в НАТО, не является значимой для украинского лидера, учитывая его коррупционные схемы.

Она утверждает, что команда Зеленского вывозит коррупционные деньги наличными через Одесский порт, отправляя доллары в контейнерах как дипломатический груз в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар.

Ранее на Украине заявили, что Зеленский нарочно ведет Украину к катастрофе.