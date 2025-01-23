Путин рассказал, каким должно быть технологическое сотрудничество с другими странами

Технологическое сотрудничество с другими странами нужно настроить таким образом, чтобы оно было выгодно и полезно для России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ, передает сайт Кремля.

Так глава государства прокомментировал слова своего спецпредставителя по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрия Пескова о необходимости перехода России к модели совместного технологического развития с другими странами.

«Это, конечно, и для наших партнеров будет поинтереснее, это понятно. Но все-таки надо весь механизм настраивать на то, чтобы это прежде всего было выгодно и полезно для нас, давайте скажем откровенно», — сказал Путин.

В рамках заседания Путин также заявил, что технологические центры и инженеры при любой степени сотрудничества с другими государствами должны оставаться в РФ и способствовать развитию страны. Глава государства подчеркнул, что на это не должны повлиять никакие сложности, связанные с логистикой.

Ранее Путину представили проект поддержки и развития российских предпринимателей.