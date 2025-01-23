Путин заявил, что инженеры должны оставаться в РФ при сотрудничестве с иностранцами

Путин: техцентры должны оставаться в РФ при сотрудничестве с другими странами

Технологические центры и инженеры при любой степени сотрудничества с другими государствами должны оставаться в РФ и способствовать развитию страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания набсовета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое транслировалось в Telegram-канале Кремля.

«Сотрудничество с иностранными партнерами ни в коем случае, даже с учетом специфики сегодняшнего дня, не должно вести к переезду инженерных центров, технологических производств и вообще производств за рубеж, несмотря ни на какие сложности, связанные с логистикой», — отметил российский лидер.

Также Путин заявил, что необходимо продолжать создавать условия для переезда в Россию специалистов из дальнего зарубежья, но нельзя забывать и про страны СНГ.

В декабре президент России создал комиссию по мерам поддержки бизнеса в условиях высокой ключевой ставки после встречи с представителями крупного бизнеса в середине декабря 2024 года.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Путиным.