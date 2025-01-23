Путину представили проект поддержки и развития российских предпринимателей

Во время заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое президент России Владимир Путин провел в режиме видеоконференции, главе государства представили проект «Платформа роста» по поддержке и развитию российских предпринимателей. Об этом сообщили в объединенной компании Wildberries&Russ, создавшей совместно с АСИ этот проект.

В компании отметили, что благодаря системной поддержке более 400 российских брендов, участвующих в проекте, смогут нарастить оборот в два раза уже в 2025 году.

Главный управляющий директор, главный стратег ВЭБ.РФ, заместитель директора направления «Новый бизнес» АСИ Михаил Хомич заявил о необходимости упростить доступ к маркетплейсам, дать предпринимателям даже из малых городов навыки в области онлайн-торговли.

«Основная задача «Платформы роста» — найти звезд в каждом регионе и вывести их на совершенно новый уровень. Почему это так важно? Теперь любой предприниматель из любого уголка страны может при помощи технологий онлайн-торговли может пробиться на федеральный уровень, сократить издержки на логистику и рекламу. То есть сразу попасть в высшую лигу», — сказал Михаил Хомич.

Он добавил, что к 2030 году 3 тыс. российских брендов из малых городов смогут выйти на маркетплейсы и получить доступ к новым клиентам.

Михаил Хомич также указал, что победители конкурса АСИ «Знай наших» получат возможность принять участие в проекте.

Напомним, о создании «Платформы роста» Wildberries&Russ и АСИ объявили в июле 2024 года.

Среди обозначенных целей проекта — повышение предпринимательской активности в регионах России, рост объемов производства российских товаров, а также увеличение внимания к теме создания благоприятных условий для развития отечественного бизнеса.

Планируется, что резиденты проекта смогут получают доступ к инструментарию для создания и продвижения товаров, вывода продуктов на новый уровень развития и узнаваемости, а также качественного усиления представленности внутри страны.

В декабре 2024 года в Великом Новгороде стартовал пилотный поток «Платформы роста». В нем принимают участие 24 компании из Новгородской области — производители одежды, мебели, игрушек, продуктов питания и других товаров. Они получили поддержку и сопровождение по продвижению на рынке электронной коммерции, в частности, на площадке Wildberries.