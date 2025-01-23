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Украинский депутат считает, что Зеленский хочет править один и не слушает советы оппозиции

NYT: Зеленский хочет править один и не слушает советы оппозиции
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Lex Fridman/YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский хочет править один и игнорирует мнение оппозиции. Об этом заявил депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) американской газете New York Times.

«Он верит в театр одного актера, но он не работает», — заявил Гончаренко.

По его словам, Зеленский заточил себя в круг лояльных помощников, огородился от оппозиции и не воспринимает всерьез ее советы. Между тем, по мнению депутата, оппозиция проявляет себя все более активно. Издание пишет, что бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и экс-президент Петр Порошенко пытаются наладить связь с вступившим в должность президентом США Дональдом Трампом, а Тимошенко даже посещала мероприятия в честь инаугурации Трампа.

В начале января 2025 года стало известно, что Зеленский принял решение выдвинуть свою кандидатуру на будущих выборах президента Украины. По предварительной информации, выборы главы государства пройдут в мае 2025 года одновременно с выборами депутатов Верховной рады.

Ранее на Украине раскрыли планы Зеленского по участию в президентских выборах.

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