Российские власти выявляют новые факты применения Украиной отравляющих веществ. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Дипломат отметил, что кроме выявления случаев применения отравляющих веществ, разыскиваются места их изготовления и хранения. По словам Мирошника, в настоящее время обнаружены вещества как украинского производства, так и поставленных из США, ФРГ, скандинавских стран.

Посол уточнил, речь идет о запрещенных конвенцией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) хлорпикрине и отравляющих веществах на основе синильной кислоты. Кроме того, украинские войска применяли снаряды с газом CS.

28 декабря МИД РФ заявил, что Россия продолжает вести подсчет случаям применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) токсичных химикатов в боевых действиях и против гражданского населения.

Ранее в МИД РФ заявили об опасности использования террористами опыта ВСУ с химоружием.