МИД России призвал Трампа исправить ошибки Байдена

Российская сторона призывает администрацию президента США Дональда Трампа исправить ошибки бывшего главы Белого дома Джо Байдена по Украине. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Дипломат отметила, что Трамп и его советники говорили о «тяжелейших» ошибках Байдена по вопросам конфликта на Украине, а ошибки, подчеркнула она, необходимо исправлять.

«Эти ошибки совершались им в национальном качестве. А что делают с ошибками, которые были совершены от имени страны? Их исправляют», — сказала Захарова.

Она добавила, что по многим направлениям Москва квалифицирует действия бывшего президента «не как ошибки, а как преступления».

Накануне Трамп заявил, что у Байдена были неэффективные советники по вопросам Украины. Он вновь подчеркнул, что конфликта на самом деле не должно было быть.

Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. Российский дипломат Дмитрий Полянский счел эти заявления неоднозначными и подчеркнул, что ключ к урегулированию кризиса лежит в устранении его первопричин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили Трампа, что с Россией не нужно говорить языком силы.