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В Госдуме предупредили Трампа, что с Россией не нужно говорить языком силы

Депутат Шеремет: Трампу не следует разговаривать с Россией языком силы
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Jim LoScalzo/CNP/Global Look Press

Президенту США Дональду Трампу не следует разговаривать с Россией языком силы, так как это бессмысленно. Об этом в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Шеремет отметил, что следует учитывать, что Трамп не является близким союзником России и ведет диалог в интересах своей страны.

«Интересы США направлены на ослабление других государств для собственного укрепления. Разговаривать с Россией с позиции силы для Трампа бесполезно», — подчеркнул он.

По его мнению, Трамп мог бы способствовать разрешению конфликта на Украине, но пока ограничивается лишь громкими заявлениями.

«Он — опытный политик и понимает, что между РФ и США существуют точки соприкосновения. Нужно снижать уровень противостояния и возвращать мир к предсказуемому руслу, создавая условия для развития обеих стран», — добавил депутат.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп не может игнорировать рекомендации элит по Украине.

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