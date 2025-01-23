Трамп заявил, что у Байдена были плохие советники по Украине

Трамп: у Байдена были плохие советники по Украине, конфликта не должно было быть

У бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена были неэффективные советники по вопросам Украины. Об этом в интервью Fox News заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что конфликта на самом деле не должно было быть.

«Джо Байдену давали очень неуместные рекомендации. Его советники по Украине оказались не на высоте, и этот конфликт не должен был возникнуть», — отметил Трамп.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что президент США поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней. При этом, как следует из публикации издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их глава Белого дома будет самостоятельно.

Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки. Российский дипломат Дмитрий Полянский счел эти заявления неоднозначными и подчеркнул, что ключ к урегулированию кризиса лежит в устранении его первопричин. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме предупредили Трампа, что с Россией не нужно говорить языком силы.