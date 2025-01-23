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Трампу посоветовали не играть в ультиматумы с Россией и напомнили об Аляске

Вице-спикер ГД Толстой напомнил Трампу о судьбе Аляски
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Mike Segar/Reuters

Президенту США Дональду Трампу после объявления ультиматумов Дании, Панаме и Канаде не следует заниматься тем же самым по отношению к России, так как она найдет чем ответить. Об этом в своем Telegram-канале написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Первое: в ультиматумы с Россией играть не нужно, может оказаться себе дороже (не забываем про Аляску). Второе: в подобные игры можно играть и вдвоем», — заявил зампредседателя нижней палаты парламента.

Он напомнил, что южнее, западнее и севернее Бреста есть территории, которые веками находились в составе России.

22 января Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обратился к Владимиру Путину и написал, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек».

При этом американский президент пригрозил РФ санкциями, если та не пойдет на сделку по Украине.

Ранее генсек НАТО заявил, что обрадовался угрозам Трампа в адрес России.

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