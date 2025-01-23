МИД РФ раскрыл причину создания искусственных барьеров для судов на Балтике

МИД: НАТО делает шаги по сдерживанию РФ на Балтике

Предпринимаемые шаги НАТО по попытке создания искусственных барьеров для судоходства на Балтике направлены не на повышение безопасности в регионе, а на сдерживание России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Очевидно, что шаги Североатлантического альянса направлены, в первую очередь, не на повышение безопасности, а на сдерживание нашей страны», — заявила дипломат.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что речь идет о некоординированной с Россией и другими заинтересованными международными партнерами попытке создания искусственных барьеров для судоходства на Балтике.

Захарова также подчеркнула, что российская сторона будет реагировать на попытки нарушить судоходство и злоупотребления со стороны кораблей Североатлантического альянса в Балтийском море.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран — членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря альянса Марка Рютте. В совместном заявлении политики заявили, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря.

Как писала газета The Telegraph, НАТО закупает ракеты Marks 3 для блокировки выхода российских кораблей из Балтийского моря.

Ранее в России назвали провокацией НАТО историю с поврежденным кабелем на Балтике.