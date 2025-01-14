«Море начинает закипать». Зачем НАТО усиливает присутствие на Балтике?

НАТО запускает миссию по патрулированию в Балтийском море для обеспечения безопасности инфраструктуры. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей. Главы государств региона намерены «пресекать любые попытки саботажа» на Балтике, а также принимать меры против «любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают безопасности». Зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Оперативное командование НАТО (Allied Command Operations, ACO), ответственное за планирование и проведение всех операций НАТО, создает систему Baltic Sentry в Балтийском море для предотвращения любых попыток нанести ущерб критически важной подводной инфраструктуре государств-участников Североатлантического альянса в этом регионе. Это вызвано недавними повреждениями подводных кабелей.

«Baltic Sentry будет осуществлять целенаправленное сдерживание по всему Балтийскому морю и противодействовать дестабилизирующим действиям», — заявил верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВС США Кристофер Дж. Каволи. В миссии Baltic Sentry будут задействованы фрегаты и патрульные самолеты, а также флот морских безэкипажных катеров.

Обрывы кабеля

17-18 ноября 2024 года поступило сообщение об обрыве подводного кабеля связи телекоммуникационной компанией Telia Lietuva между Литвой и Швецией. Чуть позже был поврежден кабель связи C-Lion1, соединяющий Финляндию с ФРГ. В начале декабря 2024 года зафиксирован разрыв оптоволоконных кабелей телекоммуникационной компании GlobalConnect между Швецией и Финляндией.

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25 декабря был поврежден кабель EstLink 2, обеспечивающий передачу электроэнергии между Эстонией и Финляндией. А 14 января в Балтийском море зафиксирован обрыв еще одного подводного кабеля, соединяющего Швецию, Литву, Германию и Финляндию.

На этот раз терпение у балтийских государств-участников Североатлантического альянса лопнуло, и в Хельсинки состоялся саммит союзников по НАТО на Балтийском море. На нем президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Эстонии Кристен Михал, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, президент Латвии Эдгар Ринкевич, президент Литвы Гитанас Науседа, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в присутствии генерального секретаря НАТО Марка Рютте и исполнительного вице-президента Европейской комиссии Хенны Вирккунен выступили с совместным заявлением.

«Мы приветствуем тот факт, что НАТО приступило к осуществлению мероприятий повышенной бдительности Baltic Sentry для улучшения ситуационной осведомленности и сдерживания враждебных действий. Мы приветствуем усилия союзников по развертыванию дополнительных сил и средств на море, в воздухе, на суше и под поверхностью моря для повышения бдительности и сдерживания», — отметили главы государств Балтийского моря.

В заявлении отмечается, что страны «полны решимости сдерживать, выявлять и пресекать любые попытки саботажа».

При чем тут «теневой флот»?

В числе прочего в документе говорится: «…использование Россией так называемого теневого флота представляет особую угрозу морской и экологической безопасности в регионе Балтийского моря и во всем мире. Эта предосудительная практика также угрожает целостности подводной инфраструктуры, увеличивает риски, связанные со сброшенными в море химическими боеприпасами, и в значительной степени способствует финансированию незаконной агрессивной войны России против Украины». И на это стоит особо обратить внимание.

Какая связь между обычным танкером и целостностью подводной инфраструктуры — понять практически невозможно. Еще труднее связать транспортировку нефтепродуктов с когда-то сброшенными в море химическими боеприпасами.

А вот далее в совместном заявлении саммита союзников по НАТО на Балтийском море предлагаются вполне конкретные меры: «Мы сохраняем за собой право, в соответствии с международным правом, принимать меры против любых подозрительных судов, которые обходят санкции и угрожают нашей безопасности , инфраструктуре и окружающей среде. В тесном сотрудничестве с прибрежными государствами мы усиливаем наблюдение за судами, включая проверку страховых свидетельств».

Остается уточнить — а как в НАТО представляют эти действия практически? Высадку на «подозрительные суда» абордажных партий? Однако гражданские суда в открытом море под флагом или с опознавательным знаком России являются территорией нашего государства. И «проверка страховых свидетельств» легко может закончиться перестрелкой , которая повлечет за собой непредсказуемые последствия.

И самое главное — терпение-то у союзников по НАТО на Балтийском море, может, и лопнуло. Но непосредственные виновники повреждения подводных кабелей балтийских государств до сих пор не установлены и к ответственности, разумеется, не привлечены. А танкерный флот – вот он, под рукой. В целом в качестве вывода можно сказать и так: после подобных заявлений воды Балтийского моря начинают стремительно нагреваться, если не закипать.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).