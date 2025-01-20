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В России назвали провокацией НАТО историю с поврежденным кабелем на Балтике

Политолог Родионов: НАТО хочет закрыть для России вход на Балтику
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Vismar UK/Shutterstock/FOTODOM

НАТО намеренно организует провокации с повреждением подводных кабелей, чтобы обвинить Россию и закрыть для нее вход в Балтику. Такое мнение высказал политолог Дмитрий Родионов. По его словам, которые цитирует Tsargrad.tv, подобные действия альянса крайне опасны для РФ, поскольку по Балтийскому морю идет снабжение Калининграда и осуществляется важная торговая деятельность.

Политик и общественный деятель Олег Царев в беседе с изданием подчеркнул, что связь между НАТО и ситуацией с гражданскими кабелями отсутствует.

«Нашелся повод. Я не знаю, действительно наше судно, хоть и ходило под флагом Островов Кука, оборвало эстонцам и финнам кабели или нет. Но если и оборвало, то случайно. Не зря у него были оборваны и якоря. Могли случайно зацепиться и оборвать как якорь, так и кабель», — сказал Царев.

14 января в Хельсинки состоялся саммит стран — членов НАТО Балтийского региона с участием генерального секретаря организации Марка Рютте. В совместном заявлении по итогам мероприятия указано, что альянс начинает миссию «Балтийский часовой» (Baltic Sentry). Решение было принято после нескольких повреждений подводных кабелей, проходящих по дну моря. О том, зачем НАТО усиливает свое присутствие на Балтике на самом деле, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее на Западе опровергли причастность России к повреждению кабелей на дне Балтики.

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