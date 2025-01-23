Писториус оценил планы Трампа завершить конфликт на Украине

Глава МО Писториус призвал остановить огонь на Украине, а потом говорить о мире

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал планы президента США Дональда Трампа завершить конфликт на Украине. По его словам, для начала необходимо обеспечить прекращение огня, а уже затем говорить о полноценном мире, передает «Европейская правда».

Глава военного ведомства Германии подчеркнул, что для этого следует предоставить Киеву все необходимые гарантии безопасности.

При отсутствии соответствующих гарантий вероятность «повторного нападения России всего за несколько лет» очень высока, и именно с решением этой проблемы Европе придется столкнуться «в ближайшие месяцы и годы», утверждает Писториус.

Он посчитал неприемлемым публичное обсуждение стратегии относительно пути к прекращению огня на Украине.

«Это не то, что мы должны обсуждать публично, потому что в противном случае я могу отправить электронное письмо Владимиру Путину, чтобы сообщить ему о наших планах», — сказал Писториус.

22 января Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social о возможном расширении санкций против Российской Федерации, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Президент Соединенных Штатов также отметил, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы он был президентом в 2022 году.

Ранее президент Польши призвал сделать так, чтобы Путин «умолял о переговорах».