Президент Польши призвал сделать так, чтобы Путин «умолял о переговорах»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо добиваться того, чтобы российский лидер Владимир Путин «умолял Украину и ее союзников» сесть за стол переговоров. Его слова приводит RMF24.

Комментируя возможность мирных переговоров, он заявил, что не каждое решение подойдет Киеву и Евросоюзу. По мнению Дуды, необходимо принять план, который гарантировал бы мир для Украины, а также обеспечил ее суверенитет и уважение России к международному праву.

«Следует сделать так, чтобы Путин умолял Украину и ее союзников сесть за стол переговоров», — утверждает президент Польши.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в США оценили риторику Трампа в адрес Путина.