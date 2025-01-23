Возможную отправку военных из ЕС на Украину связали с нехваткой денег

FT: страны ЕС могут отправить войска на Украину из-за нехватки средств на помощь

Страны — члены Европейского союза (ЕС) могут отправить на Украину своих военнослужащих из-за нехватки средств на ее поддержку. Об этом пишет газета The Financial Times (FT).

«Для европейских государств, испытывающих нехватку средств, отправка войск [в зону конфликта] может быть более реальной альтернативой бессрочному предоставлению Украине миллиардов евро военной помощи», — говорится в материале.

В тексте подчеркивается, что представители государств — членов регионального содружества намерены обсудить соответствующую инициативу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. По информации журналистов, консультации состоятся во время неформального саммита ЕС в феврале 2025 года.

Как рассказали источники издания, участвующие в переговорах между Киевом и его зарубежными партнерами, украинские власти просят отправить в страну 40–50 тыс. иностранных солдат. Предполагается, что они будут действовать «в качестве сил безопасности на 1000-километровой линии фронта».

Также в статье приводятся слова бывшего чиновника НАТО Камиля Гранда. Он выразил уверенность, что Украине хватило бы 40 тыс. иностранных военнослужащих, чтобы «не стать легкой целью» для РФ. Подобные формирования могли бы быть созданы коалицией во главе с тремя государствами — Великобританией, Нидерландами и Францией.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа направить миротворцев в зону конфликта.