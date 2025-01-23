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В Раде нецензурно выругались из-за нереалистичных прогнозов офиса Зеленского

Нардеп Гончаренко нецензурно прокомментировал не сбывающиеся прогнозы Подоляка
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РИА Новости

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) нецензурно прокомментировал прогнозы главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. Свое недовольство депутат выразил в собственном Telegram-канале.

Гончаренко припомнил несколько прогнозов Подоляка с 2022 года. Например, в ноябре того года он обещал дойти до Крыма за 5–7 месяцев.

Депутат также напомнил о прогнозе от 2023 года, что украинское контрнаступление будет быстрым и эффективным.

«Ну может уже достаточно *** [врать]?» — написал он.

Агентство УНИАН сообщало о надеждах Подоляка на то, что Дональд Трамп после разговора с российским лидером Владимиром Путиным не захочет договариваться, и начнет вооружать Киев.

До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией. По словам политика, он поймет возможные сроки завершения конфликта только после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным

Ранее в офисе Зеленского усомнились в шансах НАТО победить Россию.

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