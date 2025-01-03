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В офисе Зеленского усомнились в шансах НАТО победить Россию

Подоляк заявил, что у НАТО нет шансов победить Россию без Украины
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Efrem Lukatsky/AP

У НАТО без Украины нет шансов победить в возможной войне с Россией. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает украинское издание «Страна».

«У них [стран НАТО] достаточно много оружия, оно намного более эффективно, но они не готовы его использовать. И, соответственно, если через пять лет Россия сохранит темпы милитаризации <...>, у НАТО нет ни одного шанса», — сказал он.

Подоляк считает, что «единственная возможность победить Россию — победить ее за счет Украины».

До этого обозреватель портала 19FortyFive Дэниел Дэвис писал, что избранный президент США Дональд Трамп может рассмотреть территориальные уступки со стороны Украины ради прекращения российско-украинского конфликта.

В июне прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что для начала российско-украинских мирных переговоров Украина должна вывести свои войска с территорий ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Российский лидер подчеркнул, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия украинской стороны на это условие. Кроме того, Киев должен официально объявить об отказе от планов вступления в НАТО.

Ранее в Киеве исключили возможность переговоров с Москвой.

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