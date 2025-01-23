ЕП принял резолюцию с призывом расширить санкции против российских СМИ

Европейский парламент большинством голосов утвердил резолюцию с призывом к странам — членам Евросоюза расширять санкции против российских СМИ из-за дезинформации и поддержки военных действий на Украине. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на итоги голосования на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

Документ поддержали 480 депутатов, против высказались 58, 48 воздержались. Он носит рекомендательный характер.

В ЕП также выразили обеспокоенность из-за заявления основателя корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга о смягчении правил проверки фактов и модерации в соцсетях «и тем, что это еще больше упростит российскую кампанию по дезинформации по всему миру».

Европейские депутаты призвали Еврокомиссию строго соблюдать закон о цифровых услугах в ответ на подобные заявления Meta и Х.

22 января президент США Дональд Трамп предупредил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

В конце декабря Telegram-каналы российских государственных СМИ, включая РИА Новости, «Известия», «Россию 1», «Российскую газету», Первый канал и НТВ, были заблокированы в нескольких странах ЕС.

Ранее в Швейцарии пообещали не блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ.