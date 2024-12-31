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Дуров заявил о блокировке в ЕС ряда российских Telegram-каналов

Павел Дуров сравнил свободу российских и европейских пользователей Telegram
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vk.com/Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил о блокировке доступа к некоторым российским новостным Telegram-каналам в Европейском союзе. Об этом он написал в своем канале.

При этом он подчеркнул, что у российских пользователей по-прежнему свободный доступ ко всем западным медиаканалам, представленным в Telegram.

«Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — отметил он.

На днях официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о продолжающейся систематической чистке информационного пространства в странах «коллективного Запада» от любых источников информации, не соответствующих официальной линии. Она указала на массовую блокировку Telegram-каналов российских СМИ, включая РИА Новости, МИЦ «Известия», RT, «Российскую газету», «Первый канал», телеканал «Россия 1» и НТВ, причем этот список, по ее словам, постоянно пополняется. При этом Захарова отметила, что РФ может принять симметричные меры.

Ранее россиян предупредили о «новогодней» мошеннической схеме в Telegram.

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