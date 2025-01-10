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В Швейцарии пообещали не блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ

Швейцария не станет блокировать Telegram-каналы СМИ из РФ на своей территории
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На данный момент Швейцария не планирует ограничивать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории. Об этом заявил официальный представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) Швейцарии Фабиан Майенфиш в интервью РИА Новости.

По его словам, страна приняла решение не присоединяться к санкциям ЕС, наложенным на российские СМИ.

«Швейцария на данный момент не намерена блокировать доступ к Telegram-каналам российских СМИ на своей территории. Как вы знаете, Федеральный совет не присоединился к санкциям ЕС против СМИ», – сказал Майенфиш.

В конце декабря Telegram-каналы российских государственных СМИ, включая РИА Новости, «Известия», «Россию 1», «Российскую газету», Первый канал и НТВ, были заблокированы в нескольких странах Европейского союза. Ограничения были введены в Польше, Бельгии, Франции, Греции, Нидерландах, Чехии и Италии.

Позже официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия может принять симметричные меры в ответ на блокировку западными странами Telegram-каналов, принадлежащих российским СМИ.

Ранее Дуров сообщил о блокировке доступа к некоторым российским новостным Telegram-каналам в ЕС.

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