Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генсек НАТО признал превосходство РФ в производстве боеприпасов

Рютте: Россия за три месяца выпускает столько снарядов, сколько НАТО за год
close
Global Look Press

Россия производит за три месяца столько боеприпасов, сколько все страны НАТО за год, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Трансляцию выступления генсека вело Bloomberg.

«Как НАТО мы за целый год производим <...> боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца. <...> Через 4-5 лет мы не сможем себя защищать», — сказал Рютте.

Он также добавил, что наращивать производство нужно и конкретно Соединенным Штатам, и напомнил, что КНР выпускает в 5-6 раз больше снарядов, чем США.

До этого Рютте заявил, что провал Украины в конфликте с Россией обойдется Североатлантическому альянсу и западным странам в целом в «триллионы» вместо «миллиардов». Он отметил, что это геополитический вопрос.

Ранее в Евросоюзе заявили, что объединению не нужна своя армия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами