Генсек НАТО признал превосходство РФ в производстве боеприпасов

Рютте: Россия за три месяца выпускает столько снарядов, сколько НАТО за год

Россия производит за три месяца столько боеприпасов, сколько все страны НАТО за год, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Трансляцию выступления генсека вело Bloomberg.

«Как НАТО мы за целый год производим <...> боеприпасов, которые чрезвычайно важны, столько же, сколько Россия производит за три месяца. <...> Через 4-5 лет мы не сможем себя защищать», — сказал Рютте.

Он также добавил, что наращивать производство нужно и конкретно Соединенным Штатам, и напомнил, что КНР выпускает в 5-6 раз больше снарядов, чем США.

До этого Рютте заявил, что провал Украины в конфликте с Россией обойдется Североатлантическому альянсу и западным странам в целом в «триллионы» вместо «миллиардов». Он отметил, что это геополитический вопрос.

Ранее в Евросоюзе заявили, что объединению не нужна своя армия.