Фицо пообещал наложить вето на помощь Украине от ЕС при определенных обстоятельствах

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире телеканала ТА3 сообщил, что наложит вето на помощь Киеву от Европейского союза, если переговоры по возобновлению транзита газа по территории Украины ни к чему не приведут.

«Если Зеленский решил навредить всему ЕС, так как думает, что ему все позволено, и нанести ущерб Словакии, то я говорю за словацкое правительство, если на столе будет какая-то помощь от Евросоюза для Украины, я наложу на нее вето», — сказал он.

Фицо уточнил, что Словакия приступит к ответным мерам в отношении Украины, если будет видеть, что переговоры по возобновлению транзита газа в течение 3-4 недель ни к чему не ведут.

Он подчеркнул, что Словакия будет создавать давление на Украину для того, чтобы восстановить транзит газа.

Также Фицо жестко раскритиковал Зеленского, обвинив его в попрошайничестве и шантаже в ходе его поездок по Европе. Премьер Словакии выразил недовольство решением Киева не продлевать контракт на транзит российского газа через Украину, кроме того, политик предупредил о возможных ответных мерах, включая прекращение поставок электроэнергии и сокращение помощи украинским беженцам. Украинский президент выразил обеспокоенность по поводу «открытия второго энергетического фронта». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Фицо заявил, что «Газпром» будет поставлять Словакии газ «другим способом».