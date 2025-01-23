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Reuters утверждает, что Путин считает достигнутыми основные цели на Украине

Reuters: Путин считает, что основные цели РФ в конфликте на Украине достигнуты
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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин якобы считает, что основные цели Москвы в ходе конфликта на Украине уже достигнуты. С таким утверждением выступает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как следует из текста, российский лидер якобы удовлетворен тем, что ВС РФ контролируют часть территорий, соединяющих материковую Россию с Крымом, а также ослаблением потенциала Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, утверждает агентство, Путин якобы обеспокоен состоянием российской экономики после трех лет конфликта. По словам источника Reuters, речь идет о влиянии высокой процентной ставки на невоенные предприятия и промышленность.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Зеленский обвинил Запад во лжи и несправедливости.

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