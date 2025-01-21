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Лукашенко назвал понравившегося ему соперника на президентских выборах

Лукашенко заявил, что из соперников на выборах ему понравился коммунист Сыранков
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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Из всех оппонентов белорусского лидера Александра Лукашенко на предстоящих президентских выборах ему больше всего понравился первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков. Об этом сообщает БелТА.

«Мне понравился Сережа Сыранков, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков. Ну нормально. Он говорит: вы знаете, мы не против, мы за, мы вместе, и мы будем желать победы действующему президенту», — сказал Лукашенко.

Свои слова Сыранков объяснил тем, что его программа не расходится с обещаниями Лукашенко. Белорусский лидер похвалил его за «честность и откровенность».

Очередные выборы президента Белоруссии запланированы на 26 января 2025 года. Избирательные участки оборудуют тревожными кнопками и системами видеонаблюдения.

Ранее Лукашенко назвал условие, при котором готов выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию.

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