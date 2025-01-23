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В Венгрии прокомментировали возможные контакты между главами РФ и США

Сийярто: контакты Путина и Трампа помогут урегулировать конфликт на Украине 
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Global Look Press

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в рамках своего выступления на пресс-конференции после встречи в Будапеште с израильским коллегой Гидеоном Сааром заявил, что контакты между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным помогут урегулировать конфликт на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Если прямые контакты между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будут установлены, то у нас появится очень хорошая надежда на то, что война на территории нашего соседа может наконец закончиться», — поделился Сийярто.

До этого депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя последние высказывания американского президента, заявил, что президенту США Дональду Трампу не следует хамить в адрес российского лидера Владимира Путина и строить из себя мачо.

Он назвал неприемлемым «хамский тон» в отношении Москвы. Депутат призвал не путать Россию с Евросоюзом, поскольку страна не является вассалом Соединенных Штатов.

Ранее Трамп предрек Путину «большие проблемы» в случае отказа от сделки по Украине.

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