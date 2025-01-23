Помощник Трампа заявил о возмущении американцев нежеланием Байдена говорить с Путиным

Американцы возмущены тем, что бывший президент США Джо Байден ни разу не поговорил с российским лидером Владимиром Путиным с начала конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник Дональда Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл, передает ТАСС.

«Владимир Путин и Джо Байден не разговаривали более трех с половиной лет. Сейчас мы считаем, что это возмутительно. Американский народ считает это возмутительным. Необходимо уметь разговаривать с людьми. Переговоры — это тактика, и вы не сможете мирно решать проблемы, если вы не ведете реальных переговоров», — заявил Греннел.

По его словам, американцы очень разочарованы тем, сколько денег тратилось на конфликт, в то время как лидеры не говорили друг с другом в попытке решить проблему. В ситуации с Украиной госдеп США и американская дипломатия оказались отброшены в сторону из-за отсутствия переговоров, указал эксперт.

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута «сделка» по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у «России будут большие проблемы», если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее в Совфеде фразой «ниже плинтуса» оценили слова Трампа об Украине и Второй мировой войне.