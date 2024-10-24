Путин пригласил партнеров развивать коридор «Север-Юг» и Севморпуть

Президент РФ Владимир Путин пригласил все заинтересованные страны к сотрудничеству по международному транспортному коридору (МТК) «Север — Юг» и Северному морскому пути (СМП). Об этом он заявил, выступая на заключительном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич», передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия вместе с партнерами работает по таким глобально значимым маршрутам, как МТК «Север — Юг» и Севморпуть.

Путин ранее заявлял, что Россия планирует реализовать масштабный план развития СМП. В рамках него пополнится ледокольный флот, в том числе суда на атомной тяге, а для обкатки маршрутов запустят каботажные рейсы.

Кроме того, сейчас модернизируются спутниковые группировки, строятся новые топливные терминалы, центры безопасности судоходства и другие объекты обеспечения береговой инфраструктуры.

Северный морской путь — судоходный маршрут в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана, соединяет в единую транспортную систему европейские и дальневосточные порты РФ, а также устья судоходных сибирских рек.

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