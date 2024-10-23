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Путин объяснил преимущества от создания зерновой биржи БРИКС

Путин: создание зерновой биржи БРИКС позволит защитить национальные рынки

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Создание зерновой биржи БРИКС позволит обеспечить суверенитет рынков стран объединения от вмешательства извне, заявил на заседании саммита БРИКС в расширенном составе президент РФ Владимир Путин. Его цитирует РИА Новости.

«Реализация этого начинания поможет защитить национальные рынки от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания», — объяснил Путин.

До этого в Массачусетском технологическом институте предрекли усиление экономической интеграции БРИКС за счет развития собственной платежной системы и создания зерновой биржи. В учреждении отметили, что принципы БРИКС находят отклик у стран глобального Юга, а бренд объединения ассоциируется с позитивными экономическими перспективами и стремлением диверсифицировать глобальное лидерство.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится вплоть до 24 октября. На встрече впервые будут присутствовать новые страны — участницы БРИКС.

БРИКС — это международная группа, объединяющая пять стран: Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южно-Африканскую Республику (ЮАР). В 2024 году к БРИКС присоединились Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. Сегодня объединение превращается в мощную платформу для глобального сотрудничества, поддерживающую многополярный миропорядок. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил о кардинальных переменах в мире.

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Саммит БРИКС в Казани
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