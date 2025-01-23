В Киеве ожидают появления 50 тысяч солдат Запада на Украине

Украинские чиновники считают, что страны Запада могли бы отправить на территорию республики до 50 тысяч военных для обеспечения безопасности в рамках потенциального урегулирования конфликта. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.
По данным издания, представители Киева полагают, что отправка от 40 до 50 тысяч иностранных солдат на Украину в качестве «сил безопасности» на растянувшейся линии фронта может быть осуществима.
Газета приводит мнение экс-чиновника НАТО Камиля Гранда, который считает, что соответствующего контингента могло бы быть достаточно, чтобы не стать «легкой мишенью», но и не требовать немедленного подкрепления. По его словам, подобные силы могли бы быть сформированы в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами при поддержке стран Балтии и Северной Европы.
Накануне Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы в стране. По словам Зеленского, у Европы недостаточно военных, чтобы стать «сдерживающим фактором» для РФ. Он также заявил, что Трамп «может подтолкнуть Путина к миру».
Ранее стало известно, что понадобится Трампу для оказания влияния на Россию.