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В Киеве ожидают появления 50 тысяч солдат Запада на Украине

FT: в Киеве считают, что Запад мог бы отправить на Украину до 50 тысяч военных
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French Army/AP

Украинские чиновники считают, что страны Запада могли бы отправить на территорию республики до 50 тысяч военных для обеспечения безопасности в рамках потенциального урегулирования конфликта. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.

По данным издания, представители Киева полагают, что отправка от 40 до 50 тысяч иностранных солдат на Украину в качестве «сил безопасности» на растянувшейся линии фронта может быть осуществима.

Газета приводит мнение экс-чиновника НАТО Камиля Гранда, который считает, что соответствующего контингента могло бы быть достаточно, чтобы не стать «легкой мишенью», но и не требовать немедленного подкрепления. По его словам, подобные силы могли бы быть сформированы в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами при поддержке стран Балтии и Северной Европы.

Накануне Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы в стране. По словам Зеленского, у Европы недостаточно военных, чтобы стать «сдерживающим фактором» для РФ. Он также заявил, что Трамп «может подтолкнуть Путина к миру».

Ранее стало известно, что понадобится Трампу для оказания влияния на Россию.

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