В Киеве ожидают появления 50 тысяч солдат Запада на Украине

FT: в Киеве считают, что Запад мог бы отправить на Украину до 50 тысяч военных

Украинские чиновники считают, что страны Запада могли бы отправить на территорию республики до 50 тысяч военных для обеспечения безопасности в рамках потенциального урегулирования конфликта. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом дискуссий.

По данным издания, представители Киева полагают, что отправка от 40 до 50 тысяч иностранных солдат на Украину в качестве «сил безопасности» на растянувшейся линии фронта может быть осуществима.

Газета приводит мнение экс-чиновника НАТО Камиля Гранда, который считает, что соответствующего контингента могло бы быть достаточно, чтобы не стать «легкой мишенью», но и не требовать немедленного подкрепления. По его словам, подобные силы могли бы быть сформированы в рамках коалиции во главе с Британией, Францией и Нидерландами при поддержке стран Балтии и Северной Европы.

Накануне Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой разместить американские миротворческие силы в стране. По словам Зеленского, у Европы недостаточно военных, чтобы стать «сдерживающим фактором» для РФ. Он также заявил, что Трамп «может подтолкнуть Путина к миру».

Ранее стало известно, что понадобится Трампу для оказания влияния на Россию.