В России назвали черты, объединяющие Путина и Трампа

Философ Дугин: борьба за традиционные ценности может сблизить Путина и Трампа

Отношения России и США могут стать лучше с возвращением в Белый дом президента Дональда Трампа, поскольку он и российский лидер Владимир Путин отстаивают традиционные ценности. Такое мнение высказал российский философ, политолог и социолог Александр Дугин в интервью РИА Новости.

По его словам, несмотря на то, что Россия и США ощутимо различаются в культурном плане, интересах и геополитической позиции, их объединяет «тип сильного харизматического лидера».

Сейчас во главе Соединенных Штатов стоит харизматический лидер, в России же свой «харизматический русский лидер, верховный правитель», который возглавляет государство 25 лет с большим успехом, отметил Дугин.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки.

20 и 21 января Дональд Трамп подписал несколько десятков указов. Среди них был указ о признании в США исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии.

Ранее в России призвали расследовать пропаганду США, «сломавшую жизнь» людям.