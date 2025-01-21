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В России призвали расследовать пропаганду США, «сломавшую жизнь» людям

Захарова призвала расследовать пропаганду США гендерной идеологии в мире
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MFA Russia/Global Look Press

Легитимные международные инстанции должны расследовать продвижение Соединенными Штатами на протяжении десятилетий повестки многообразия и инклюзивности, «сломавшей жизнь тысячам людей». Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране исключительно двух полов — мужского и женского — и отказе от так называемой гендерной идеологии.

Захарова подчеркнула, что многие годы США продвигали на мировой арене «антигуманную доктрину», используя для этого санкции, политическое и финансовое давление, «унижали» человеческое достоинство и занимались «травлей».

Дипломат отметила, что США многие годы продвигали инклюзивность и связанные с ней антинаучные «нарративы» во всем мире.

Представитель МИД РФ задалась вопросом, как теперь быть сотням тысяч людей, которым вся эта пропаганда «сломала жизнь», которым навязали идеологию отсечения здоровых половых органов и их замены на искусственные.

16 января газета The Washington Post сообщила, что департамент государственной эффективности (DOGE) в США рассматривает проект для отмены федеральных программ разнообразия. По данным издания, в стране ежегодно более $120 млрд тратятся на «разнообразие, равенство и инклюзивность».

Ранее сообщалось, что Трамп подписал первые указы на стадионе в Вашингтоне.

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