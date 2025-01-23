В России заявили о деградации США

США постепенно деградируют и теряют контроль над ситуацией, на фоне этого в условиях формирующегося многополярного мира выдвигаются вперед новые мощные и авторитетные государства-игроки. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас мир переходит от однополярного устройства к новому, «справедливому миропорядку». Усиливающиеся на мировой арене государства обладают потенциалом развития, способности обеспечивать безопасность и стабильность на планете, заявил глава СВР РФ.

В этом же интервью Нарышкин заявил, что уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. По его словам, многое зависит от того, сколько здравого смысла и выдержки смогут проявить региональные и глобальные игроки.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в современном мире акцент делается не на «золотом веке Америки», а на развитии всего человечества.

Ранее в Госдуме заявили, что США будут пытаться сохранить доминирование.