Володин заявил, что США будут пытаться сохранить свою гегемонию

США будут пытаться сохранить свою гегемонию. Об этом во время пленарного заседания заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что России необходимо достичь целей спецоперации. По мнению Володина, только это может принести мир и безопасность.

«Мы сторонники многополярного, справедливого мироустройства. США будут пытаться сохранить свою гегемонию. Это большая разница», — сказал председатель Госдумы.

В январе пресс-секретарь китайского посольства в США Лю Пэнъюй заявила, что Соединенные Штаты ищут предлог для сохранения военной гегемонии. Она отметила, что Пекин призывает США «объективно и рационально оценивать стратегические намерения».

До этого старший научный сотрудник китайского института «Тайхэ» Ван Цзайбан заявил, что заявления Трампа по поводу Гренландии и Панамского канала говорят о том, что гегемония Вашингтона на мировой арене оказалась в уязвимом положении.

Ранее Трампа предупредили, что покупка Гренландии будет «плохой сделкой».