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Директор Службы внешней разведки: 2025 год не будет спокойным

Нарышкин: 2025 год не будет спокойным
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Евгений Биятов/РИА Новости

В 2025 году обстановка в мире не будет спокойной. Об этом в интервью РИА Новости заявил руководитель Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

По его словам, уже сегодня понятно, что наступивший год не будет спокойным. Нарышкин отметил, что многое зависит от того, сколько здравого смысла и выдержки смогут проявить региональные и глобальные игроки.

Директор СВР подчеркнул, что происходит процесс перехода от однополярного, отживающего свой век миропорядка к новому, справедливому миропорядку. Он добавил, что этот процесс является очень непростым и имеет свои риски.

10 декабря Нарышкин заявил, что дальнейшая эскалация Запада не приведет к истощению Российской Федерации, но приблизит стратегическое поражение самих западных стран. Глава СВР отметил, что, несмотря на антироссийские санкции и кражу ее замороженных активов, экономика России показывает рост, стремительными темпами развивается импортозамещение, в том числе в высокотехнологичных отраслях.

Ранее Нарышкин заявил, что ожидает от Запада попытки развязать глобальную войну.

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