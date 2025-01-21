Медведев отверг заявление Трампа о «золотом веке Америки»

В современном мире акцент делается не на «золотом веке Америки», а на развитии всего человечества. С таким заявлением выступил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя слова нового президента США Дональда Трампа.

«Очевидно, что одной из ключевых тем, которые возникли после этой довольно необычной инаугурации, стал диалог между президентами России и Китая — Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Этот разговор стал ярким подтверждением многополярного характера современного мира и стратегического партнерства между нашими странами. Всем стало понятно, что мир не заинтересован в 'золотом веке Америки', как театрально заявил Трамп, а в общем развитии и процветании человечества», — отметил Медведев.

20 января Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима ЧС на границе с Мексикой и отправку туда войск. Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть Соединенным Штатам свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее в США заметили, что Трамп во время инаугурации не положил руку на Библию.