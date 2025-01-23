Депортация нелегальных мигрантов из США может затронуть поляков

Бартошевский: тысячи поляков в США могут оказаться под угрозой депортации

Депортация нелегальных мигрантов из США может затронуть тысячи поляков. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в ходе беседы с журналистами, пишет РИА Новости.

«Эта проблема может затронуть несколько тысяч наших соотечественников», — отметил он.

Незадолго до этого сообщалось, что президент США Дональд Трамп подписал указ, который приостанавливает возможность нелегального въезда в страну через южную границу и предписывает меры по выдворению таких мигрантов.

22 января сообщалось, что министерство внутренней безопасности США расширило полномочия правоохранительных органов и разрешило им депортировать нелегальных мигрантов без решения иммиграционного суда. The New York Times писала, что подобные меры долгое время применялись в основном только в южных штатах, которые сталкиваются с большим потоком нелегальных мигрантов.

Во время инаугурационной речи в центральном зале конгресса США Трамп заявил, что введет режим чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на границе с Мексикой и отправит туда войска. Он также озвучил намерение внести мексиканские наркокартели в список иностранных террористических организаций и не исключил применение силы против них на территории Мексики.

Ранее стало известно, что власти США планируют засыпать тайный туннель между Мексикой и США.