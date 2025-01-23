Трамп заявил, что обсуждал с Байденом помилование себя и сторонников

Трамп: я отказался от предложения Байдена помиловать себя и моих сторонников

Президент США Дональд Трамп перед своим уходом с поста в результате первого срока обсуждал с Джо Байденом возможность помилования себя и своих сторонников, но решил не прибегать к этой мере. Об этом Трамп сообщил в интервью Fox News.

«У меня был выбор. Он спросил, хотел ли бы я помиловать кого-либо, включая себя. Я ответил, что не намерен никого прощать. Мы ничего плохого не сделали,» — заявил Трамп.

По словам бывшего президента, многие из его соратников пострадали в результате уголовных дел и расследований: некоторые были заключены в тюрьму, а другие потратили большие суммы на юридические услуги.

22 января Fox News сообщил, что Байден в прощальном письме сменившему его на посту Дональду Трампу пообещал «молиться за него» на протяжении всего президентского срока.

20 января 78-летний республиканец Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он анонсировал введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой и отправку туда войск.

Также новый глава государства подтвердил планы переименовать Мексиканский залив в залив Америки и заверил, что в стране будут признавать только два пола. Кроме того, он пообещал вернуть США свободу слова. По словам Трампа, с его инаугурации начался «золотой век Америки». Россию и Украину в своей речи президент не упомянул.

Ранее Трамп указом запретил въезд нелегальных мигрантов через южную границу США.