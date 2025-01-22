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Раскрыто содержание письма Байдена Трампу

Байден в прощальном письме Трампу пообещал «молиться за него»
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Carlos Barria/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Джо Байден в прощальном письме сменившему его на посту Дональду Трампу пообещал «молиться за него» на протяжении всего президентского срока. Послание, оставленное в Белом доме, опубликовал телеканал Fox News .

«Американский народ и люди по всему миру смотрят на это здание из-за его стабильности во время неизбежных штормов истории. Я молюсь за то, чтобы ближайшие четыре года были временем процветания, мира и благодати для нашей нации. Пусть вас благословит и направляет Господь, как он благословляет и направляет нашу страну с ее основания», — написал Байден.

Трамп ранее назвал письмо «немного вдохновляющим» и заявил, что «должен позволить людям его увидеть».

Перед инаугурацией Трампа, которая состаялась 20 января, телеканал CNN сообщил, что уходящий с поста Байден планирует оставить прощальное письмо своему преемнику. Современная традиция предполагает, что уходящий лидер оставляет новому лидеру письмо в Овальном кабинете. Трамп также оставлял записку Байдену, когда покидал пост в 2021 году.

Ранее Байден помиловал нескольких членов своей семьи.

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