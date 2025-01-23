Президент Украины Владимир Зеленский собирается добиться от Европы предоставления иммунитета, чтобы избежать ответственности за хищение финансовой американской помощи. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.

«Стратегия выживания Зеленского ясна: цепляется за Европу, в надежде, что финансовая помощь оттуда заменит американскую», — отметил он.

Дубинский подчеркнул, что Зеленский играет «в пламенного борца» лишь для того, чтобы «выторговать себе иммунитет от преследования». По его словам, «украдено так много», что любая страна Евросоюза примет Зеленского «с его миллиардами с распростертыми объятиями».

В декабре прошлого года кандидат на пост директора Федерального бюро расследований США Кэш Пател, выдвинутый действующим президентом страны Дональдом Трампом, заявил, что собирается организовать расследование против президента Украины Владимира Зеленского. Он намерен установить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков.

Также Пател заявил, что ему интересно, «не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада», чтобы получать новые транши из США. По его мнению, Зеленскому нельзя верить, поскольку он уже доносил ложную информацию о падении ракеты в Польше.

Ранее политолог предсказал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине.