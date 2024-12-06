Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского завершится после окончания конфликта из-за его низкого рейтинга и множества допущенных ошибок. Такое мнение выразил политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Лентой.ру».

«Переизбраться действующему президенту не удастся — он уже отменил выборы, потому что, видимо, и не надеялся победить», — сказал Журавлев.

По его словам, Зеленский — не тот политик, который должен подписывать будущий мирный договор с Россией, поскольку для этого «нужен менее запятнанный человек».

Политолог допустил, что еще до окончания конфликта Зеленского могут сместить с поста президента как силовым путем, так и в результате выборов.

«Политическая карьера Зеленского в любом случае завершается — закончить конфликт с таким президентом невозможно», — сказал Журавлев.

Украинский лидер подписал указ о запрете переговоров с Россией, надеясь, что Украина победит. Он может отменить этот документ, но «этого не забудешь», отметил политолог.

30 ноября украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Зеленского поддерживают только 16% украинцев. И все они, по ее словам, носят оружие.

По оценкам журналистов, в случае президентских выборов на Украине Зеленский, скорее всего, проиграл бы во втором туре экс-главкому Вооруженных сил Украины и послу страны в Лондоне Валерию Залужному.

Ранее Украине предрекли «другого клоуна» у власти вместо Зеленского.