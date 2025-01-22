Зеленский заявил о продолжении помощи Украине со стороны США

Украине пока продолжает поступать помощь со стороны США. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает издание «Страна.ua».

«Пока все идет, как идет», – сказал он.

Также глава государства рассказал о планах по взаимодействию Киева с новой властью в Соединенных Штатах. По словам Зеленского, сначала пройдут командные встречи администраций Украины и США, а затем украинская сторона будет работать над его встречей с американским президентом Дональдом Трампом.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. После церемонии инаугурации он провел встречу со сторонниками, во время которой рассказал о готовности президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с РФ ради урегулирования конфликта.

В первый день своего пребывания в Белом доме Трамп менее чем за час одобрил несколько десятков документов. В частности, новый американский лидер подписал указ о приостановке помощи Украине и другим странам со стороны США на 90 дней.

Ранее в Раде заявили, что указ Трампа о приостановке помощи США другим государствам не затронет Украину.