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Бербок заявила, что помощь Киеву не имеет ничего общего с соцпособиями в Германии

Бербок: помощь Украине не имеет ничего общего с соцпособиями в Германии
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Liesa Johannssen/Reuters

Между направлением Киеву €3 млрд и выплатами социальных пособий в Германии нет ничего общего. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Эти 3 млрд не имеют абсолютно никакого отношения к социальным выплатам, таким как пенсии, которые также гарантированы законом», — подчеркнула она.

12 января Бербок обратила внимание на то, что если не выделить дополнительное финансирование для нужд Украины, «она будет менее способной защищаться, а следовательно, и менее способной защищать нас». Она добавила, что предоставление Киеву помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и Германии.

10 января журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, глава МИД Анналена Бербок и минобороны Борис Писториус настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Шольц блокирует выделение €3 млрд помощи Украине.

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