Бербок раскрыла последствие блокировки Шольцем €3 млрд для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на фоне блокировки Олафом Шольцем €3 млрд для Украины заявила, что Берлин должен предоставить Киеву больше военной помощи, чем планировалось в бюджете изначально. Ее слова приводит Der Spiegel.

По ее словам, если не выделить дополнительное финансирование для нужд Украины, «она будет менее способной защищаться, а следовательно и менее способной защищать нас».

Она добавила, что предоставление Киеву помощи будет лучшим вкладом в безопасность Европы и Германии.

До этого журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, глава МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее в Совфеде объяснили, почему Шольц блокирует выделение €3 млрд помощи Украине.