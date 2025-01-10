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В Совфеде объяснили, почему Шольц блокирует выделение €3 млрд помощи Украине

Пушков: Шольц блокирует €3 млрд помощи Киеву из-за усталости немцев от конфликта
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Pavel Kashaev/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц отказывается поддерживать выделение Украине €3 млрд не в силу личных капризов, а из-за настроений немецких избирателей, которые устали от военного конфликта и регулярной помощи Киеву. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Позиция Шольца, который блокирует выделение Киеву 3 млрд военной помощи, - не его личный каприз, а отражение настроений растущей части немецкого электората, уставшего от войны и раздраженного бесконечными тратами на Украину из немецкого бюджета», — написал сенатор.

По данным Пушкова, Берлин потратил на помощь Киеву более 34 млрд, что ставит Германию на третье место по объемам помощи после США и Евросоюза. Он подчеркнул, что усталость от военных трат ранее была характерна для левых избирателей и сторонников «Альтернативы для Германии», теперь же против конфликта выступают и избиратели Социал-демократической партии (СДПГ) Шольца.

«Маятник настроений европейцев уходит с отметки «война», — констатировал Пушков.

До этого журнал Der Spiegel со ссылкой на источники сообщал, что Олаф Шольц отказался поддержать дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму €3 млрд, подготовленный к рассмотрению в бюджетном комитете. По данным издания, глава МИД Анналена Бербок и Минобороны Борис Писториус настаивали на одобрении помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Подготовленный список вооружений включал три системы ПВО IRIS-T, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы.

Ранее в Германии раскритиковали идею Трампа о повышении расходов на оборону.

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