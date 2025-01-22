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Американский журналист оценил правдивость обещаний Трампа по Украине

Журналист Трейси назвал предсказуемым невыполнение Трампом обещания по Украине
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Jim LoScalzo/IMAGO/CNP/Pool/Global Look Press

Обещание президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине в кратчайшие сроки предсказуемо не сбылось. Об этом заявил американский журналист Майкл Трейси в социальной сети X.

«Это (завершение конфликта — «Газета.Ru») всегда казалось нелепым обещанием, и, что вполне предсказуемо, этого не произошло. Непонятно, как можно оценивать правдивость обещаний Трампа, не будучи обвиненным в TDS (синдроме трампопомешательства — «Газета.Ru»)», — написал журналист.

Несколькими часами ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем». Глава Белого дома призвал Россию прекратить боевые действия, добавив, что урегулирование должно произойти как можно скорее и «больше не должно быть потеряно ни одной жизни».

Накануне военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец заявил, что Трамп «развлекает публику» своими амбициозными планами, однако россиянам стоит прислушиваться не к нему, а к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее в Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине.

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