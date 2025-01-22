В Британии выступили против урегулирования Трампом конфликта на Украине

Высокопоставленные офицеры Великобритании выступают против обещанного президентом США Дональдом Трампом скорого урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на высокопоставленных британских военных.

Причиной такого решения британские офицеры называют вероятное увеличение военной мощи России.

«Высокопоставленные офицеры в Министерстве обороны считают, что, как только Трамп заключит мирную сделку, между Россией и Западом начнется гонка по подготовке своих армий к следующему конфликту», — говорится в публикации издания.

При этом, как пишет газета со ссылкой на британского генерал-лейтенанта Ральфа Вуддисса, который возглавляет корпус быстрого реагирования НАТО, утверждает, что в следующий раз «Россия добьется гораздо больше успехов».

Среди прочего The Times утверждает, что союзники по Североатлантическому альянсу выражают беспокойство фактом слабой позиции Киева для начала переговоров, что поставит его в невыгодное положение и приведет к потере территорий.

Накануне газета The Wall Street Journal написала, что Трамп поручил своему специальному посланнику по Украине Киту Келлогу завершить украинский конфликт за 100 дней.

До этого глава Белого дома заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов к заключению сделки для урегулирования конфликта с Россией.

Ранее в России оценили план Трампа завершить конфликт на Украине за 100 дней.