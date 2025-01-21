Военный эксперт призвал не надеяться на Трампа в украинском вопросе

Вступивший в должность президента США Дональд Трамп «развлекает публику» своими амбициозными планами, однако россиянам стоит прислушиваться не к нему, а к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. По его мнению, ждать положительных действий от любого главы Белого дома не стоит.

«Кто бы ни пришел к власти в Соединенных Штатах Америки, это будет человек, который будет негативно направлен к России. Да, он будет с нами заигрывать, он будет давать некоторые посулы, обещать и так далее», — сказал Баранец.

При этом Вашингтон будет действовать исключительно в своих интересах, подчеркнул эксперт.

20 января состоялась инаугурация 47-го президента США Дональда Трампа. В первый раз он был во главе государства с 2017 по 2021 год. Вновь вступая в должность, он пообещал в первый же день президентства подписать более сотни указов и отменить все «глупые» указы своего предшественника Джо Байдена, а также завершить конфликт на Украине и предотвратить третью мировую войну.

В ЕС уже успели заявить, что Европе и остальному миру больше не следует питать иллюзий относительно второго срока Трампа, поскольку своими действиями после инаугурации он подтвердил ранее озвученные обещания.

Ранее Трамп заявил, что намерен уволить более тысячи назначенцев бывшей администрации США.