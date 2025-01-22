Вучич предложил поставить памятник Трампу

Президент Сербии Александр Вучич предложил поставить памятник главе Белого дома Дональду Трампу, если при его содействии будет завершен конфликт на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Не уверен в системе, где нападаете немного на одних, потом на других, ведете политику принуждения одних и других к миру, боюсь они этого не примут. <…> Если Трамп этого добьется, все вместе ему поставим памятник, он [тогда] спасет целую планету, болею за него, чтобы так и произошло», — сказал сербский лидер.

Утром 22 января газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно. О том, что президент США может предложить РФ и Украине и когда начнется процесс урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Депутат Госдумы и член комитета по обороне Виктор Заварзин, комментируя план Трампа, заявил, что президенту США не удастся закончить конфликт на Украине за 100 дней. Парламентарий отметил, что со стороны команды республиканца на данный момент нет никакого прогресса по данному вопросу.

Ранее президент Финляндии оценил сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе.