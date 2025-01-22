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Президент Финляндии оценил сроки урегулирования конфликта на Украине при Трампе

Стубб: Трамп урегулирует конфликт на Украине за три-шесть месяцев
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп сможет урегулировать конфликт на Украине за три-шесть месяцев. Об этом заявил глава Финляндии Александр Стубб, передает РИА Новости.

«Я думаю, что сроки таковы, что 24 часа превратились в промежуток где-то между тремя и шестью месяцами, это, вероятно, окно возможностей, с которым мы имеем дело», — сказал президент Финляндии.

Стубб добавил, что решение по урегулированию украинского конфликта не должно превратиться в «Афганистан 2.0». По его словам, в таком случае посредников впоследствии могут обвинять в том, что они «продали Украину».

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно. О том, что президент США может предложить РФ и Украине и когда начнется процесс урегулирования — в материале «Газеты.Ru».

Ранее аналитик объяснил, почему Трамп дал 100 дней на разрешение конфликта на Украине.

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